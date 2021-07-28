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Афганистану предрекли статус изгоя в случае прихода талибов к власти

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Если радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) придет к власти в Афганистане, страна может получить статус изгоя на международной арене. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, передает Reuters.

Дипломат предрек Кабулу такую судьбу из-за жесткого обращения талибов с мирным населением. Он отметил, что участившиеся сообщения о нападениях боевиков на гражданских лиц беспокоят Белый дом. Блинкен также призвал официальные власти и талибов сесть за стол переговоров.

24 июля США и Европейский союз обратились к «Талибану» с призывом остановить наступление в Афганистане. Они также потребовали начать переговоры с официальным Кабулом, остановить насилие и защитить мирных жителей. В Пентагоне заявили, что талибы контролируют больше половины районов Афганистана. Сообщалось, что в населенных пунктах, захваченных боевиками, установлены радикальные законы, основанные на жестких исламских порядках.

Талибы начали активные боевые действия 1 мая после начала вывода войск США и НАТО с афганской территории.

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