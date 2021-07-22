Пентагон оценил шансы афганского правительства на победу в войне с талибами

Несмотря на успехи движения «Талибан» (запрещено в России) в гражданской войне, у афганского правительства есть «потенциал и возможности» для защиты страны от боевиков. Об этом заявил командующий Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал армии Марк Милли на брифинге в Пентагоне. Он заверил, что американское правительство будет поддерживать власти Афганистана в их борьбе.

«Совершенно ясно, что талибы побеждают. Они пропагандируют "неизбежную победу"», — сообщил при этом Милли журналистам. Он проинформировал, что в настоящий момент талибы контролируют более 200 районных центров Афганистана, примерно половину из 419. Однако все 34 столицы провинций находятся под властью правительства. «Отрицательный исход — захват Афганистана талибами — не предрешен», — добавил генерал.

Он отметил, что большая часть афганского населения проживает именно в провинциальных центрах. Поэтому талибы стараются изолировать друг от друга ключевые населенные пункты, оказывая давления на окраины провинций, включая Кабул. По его словам, силы безопасности Афганистана «консолидируют свои силы» для защиты ключевых городов и «окончание игры еще написано».

Ранее пресс-секретарь «Талибана» Забиулла Муджахед заявил, что движение контролирует 90 процентов границ Афганистана. Большинство афганских рубежей с другими странами, как он сообщил, находятся в руках боевиков. Под полным контролем находятся границы с Ираном, Туркменией, Таджикистаном и Узбекистаном.

Обострение конфликта правительства с талибами в Афганистане началось после того, как НАТО и США вывели большинство своих сил с территории страны. Это позволило боевикам перейти в решительное наступление и установить радикальные мусульманские законы на захваченных территориях.