Талибы взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы

Боевики радикального движения «Талибан» (запрещено в России) взяли под контроль 80 процентов афгано-таджикской границы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

При этом в ведомстве подчеркнули, что заявление Министерства иностранных дел России о захвате террористами всего периметра границы Афганистана с республикой не соответствуют действительности. Официальный Душанбе эту информацию пока не комментировал.

22 июля заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что талибами практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Он также отметил, что в эти местности стягиваются террористы из зон боевых действий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, организации активно вербуют выходцев из стран Средней Азии, а производство наркотиков достигло рекордных показателей.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль более 70 процентов границы с Афганистаном. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для урегулирования ситуации на границах. Позже Таджикистан, Россия и Узбекистан договорились провести совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдо.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории страны. После этого боевики радикального движения «Талибан» перешли в наступление против правительственных сил и начали устанавливать жесткие исламские порядки на захваченной территории.