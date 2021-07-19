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Россия проведет военные учения у границ Афганистана

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Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут военные учения вблизи Афганистана

Россия, Узбекистан и Таджикистан проведут совместные военные учения на таджикистанском полигоне Харб-Майдон, который расположен в 20 километрах от границы с Афганистаном. Маневры военнослужащих состоятся с 5 по 10 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина.

По словам Лапина, в ходе учений планируется отработать «подготовку к ведению боевых действий совместной группировкой войск по разгрому отрядов незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию союзного государства».

В ЦВО рассказали, что основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Также в учениях будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы.

Число военнослужащих, которые примут участие в учениях, пока не раскрывается, говорится в сообщении агентства.

Ранее в Министерстве обороны России сообщали о планах проведения масштабных учений на афганско-таджикской вместе с военными из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на фоне обострения обстановки в регионе.

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