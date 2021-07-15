Россия проведет масштабные учения на афганской границе вместе с союзниками

Министерство обороны России проведет масштабные учения на афганско-таджикской вместе с военными из Таджикистана, Киргизии и Узбекистана на фоне обострения обстановки в регионе. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

По данным инсайдеров, маневры состоятся в августе и сентябре текущего года. В них примут участие силы 15-й миротворческой и 55-й горной мотострелковых бригад, аэромобильные подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады, а также несколько групп сил специального назначения. Кроме того, военные планируют задействовать авиацию и системы противовоздушной обороны С-300.

Основной целью совместных с союзниками учений станет противодействие вооруженным группировкам радикалов, в частности разведка и засады в условиях высокогорья. Впоследствии тренировки пройдут и на базе учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии. Численность личного состава и военной техники, которая будет задействовано в маневрах, пока не раскрывается.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с территории страны. 8 июля президент США Джо Байден сообщил, что американская армия окончательно покинет Афганистан 31 августа. После этого радикальные группировки в регионе перешли в наступление против правительственных сил и начали устанавливать жесткие исламские порядки на захваченной территории.

Позже стало известно, что движение Талибан (запрещено в России), которое на протяжении нескольких десятилетий пытается установить свою власть в республике, взяло под контроль до 70 процентов афгано-таджикской границы. Часть войск Афганистана была вынуждена отступить на территорию соседней страны. На фоне роста напряженности в регионе Таджикистан объявил о мобилизации армии и обратился за помощью к ОДКБ.