Таджикистан впустил почти 100 афганских военных

Погранвойска Таджикистана впустили на территорию страны почти 100 афганских военных, которые вынуждены были покинуть Афганистан после захвата членами радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) уезда Хохон провинции Бадахшан. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-центре погранслужбы заявили, что 94 военнослужащих Вооруженных сил Афганистана в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу Таджикистана. Отмечается, что афганским военным разрешили пройти, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства. Представитель погранвойск Таджикистана также подчеркнул, что, учитывая сложившуюся ситуацию в Афганистане, существует вероятность дальнейшего проникновения афганских военных через границу.

Ранее на территорию Таджикистана впустили более 300 афганских военнослужащих, вынужденных отступить после боев с «Талибаном».

В начале июля сообщалось, что Вашингтон закончит вывод войск из Афганистана раньше срока из-за усиления столкновений с боевиками радикального движения «Талибан». До этого США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании.

Официальный вывод войск США и стран Североатлантического альянса с афганских территорий начался 1 мая. Президент США Джо Байден заявлял, что американская армия полностью покинет Афганистан к 11 сентября. По его мнению, военные силы других стран не могут ни создать, ни поддержать местное правительство.