США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять афганцев

США попросили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно принять около девяти тысяч афганцев, помогавших американцам во время их кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ходом переговоров.

Соглашение должно стать частью крупной сделки по налаживанию сотрудничества Соединенных Штатов со странами Средней Азии — оно будет касаться вопросов вокруг афганского урегулирования. Министры иностранных дел Узбекистана и Таджикистана Абдулазиз Камилов и Сироджиддин Аслов должны подписать соответствующее соглашение на этой неделе, пока находятся в Вашингтоне с рабочими визитами.

По словам источников Bloomberg, Вашингтон настаивает на том, чтобы власти перечисленных стран позволили проводить разведку с их территории. Соглашение может быть выгодно для обеих сторон: так, боевики радикального движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) продвигаются все дальше, они уже подошли к границам Таджикистана.

Ранее американские войска оставили крупнейшую авиабазу США «Баграм» в Афганистане, объект был передан властям страны. При этом состояние переданной авиабазы собеседники телеканала комментировать не стали, сославшись на запрет разглашать эти данные журналистам и СМИ.

1 июня уточнялось, что Вашингтон вывел треть своих войск из Афганистана. Официальный вывод войск США и стран НАТО с афганских территорий начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.