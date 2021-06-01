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США вывели треть войск из Афганистана

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Фото: Omar Sobhani / Reuters

Соединенные Штаты в настоящее время вывели треть своих войск из Афганистана. Об этом сообщило американское центральное командование, передает РИА Новости.

По оценкам ведомства, на данный момент от 30 до 44 процентов процесса вывода войск завершено. Уточняется, что из Афганистана вывезли около 300 грузовых самолетов с материалами. При этом 13 тысяч единиц оборудования передано агентству материально-технического обеспечения Минобороны для утилизации.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, что военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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