Американские военные уничтожат часть техники при выходе из Афганистана

Американские военные при выходе из Афганистана уничтожат часть техники, которую не заберут с собой на места постоянной дислокации в США или не отдадут афганской армии. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Большая часть секретного оборудования будет доставлена обратно в США. При этом некоторую технику: вертолеты, транспорт, боеприпасы и оружие, а также ряд военных баз американские служащие отдадут Афганистану.

Та техника, которая больше не подлежит ремонту или не может быть передана или перенаправлена в США, будет уничтожена. Сделают это для того, чтобы оборудование не попало в руки террористов, орудующих в стране. К настоящему времени уничтожено уже 1,3 тысячи единиц техники.

8 мая европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Несмотря на поддержку со стороны Вашингтона, некоторые государства заявили, что не успеют покинуть республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.