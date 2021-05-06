США оценили сроки вывода американских войск из Афганистана

Председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли оценил сроки вывода американских войск из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, командование ВС уверено, что сможет вывести войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. «Я не хочу публично называть точные даты наших основных этапов, потому что есть множество факторов, которые будут влиять на конечный результат», — подчеркнул генерал.

Милли также подчеркнул, что с момента начала процесса вывода войск не было совершено ни одного нападения на силы США и коалиции.

Ранее стало известно, что США и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.