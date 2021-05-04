Вывод американских войск из Афганистана сочли «военным поражением» США, поскольку за 20 лет Вашингтону не удалось достичь своих целей и стабилизировать обстановку. Такое мнение выразил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.

Он предположил, что эта война будет продолжаться еще минимум несколько лет, если «третья влиятельная сторона не вмешается».

«Вывод войск США из Афганистана свидетельствует лишь об одном — военном поражении Вашингтона в этой стране. Ничего им там добиться не удалось. Конечно, после их ухода между талибами и проамериканской группой, сидящей во власти в Кабуле, вспыхнет новая гражданская война, но отсутствие влияния третьей мощной силы, которое оказывалось все эти годы, дает надежду на то, что афганцы разберутся между собой и смогут прийти к некоему консенсусу», — сказал Сивков.

По словам эксперта, наиболее вероятно, что талибам и нынешним кабульским элитам придется договориться и создать некое «новое коалиционное правительство».

Ранее стало известно, что США и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее.

3 мая боевики движения «Талибан» устроили взрыв на военной базе на западе Афганистана, в результате которого погибли по меньшей мере 18 солдат, еще 10 были ранены.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.