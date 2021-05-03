«Талибан» атаковал военную базу в Афганистане

Боевики движения «Талибан» (запрещено в России) атаковали военную базу на западе Афганистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные источники.

Чтобы проникнуть на базу, боевики прорыли специальный туннель. В результате нападения погибли по меньшей мере 18 солдат, еще 10 были ранены. По информации губернатора провинции, боевики устроили на базе взрыв.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что США выведут свои войска из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Фактически процесс начался еще 25 апреля.

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал готовиться к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских войск, включая приход к власти радикального движения «Талибан».