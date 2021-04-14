Талибы назвали условие для участия в конференциях по Афганистану

Члены запрещенного в России террористического движения «Талибан» не намерены участвовать в конференциях по Афганистану, пока из страны не выведут иностранный военный контингент. Такое условие в своем Twitter обозначил представитель политбюро группировки Мухаммед Наим.

«Пока не будут выведены все иностранные войска с нашей родины, Исламский Эмират (так талибы называют свою управленческую систему — прим. "Ленты.ру") не будет участвовать ни в каких конференциях, на которых принимаются решения по Афганистану», — говорится в публикации.

В марте сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) готовится провести многосторонние переговоры с правительством Афганистана и представителями движения «Талибан». Считается, что эта встреча может решить дальнейшую судьбу многолетнего формата переговоров по Афганистану в Дохе.

13 апреля близкий к Белому дому источник заявил, что президент США Джозеф Байден собирается вывести все войска страны из Афганистана к 11 сентября текущего года. Срок вывода контингента был сдвинут, чтобы предотвратить войну с талибами.