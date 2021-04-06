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Лавров рассказал о плане возобновить работу «московского формата» по Афганистану

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Сергей Лавров
Сергей Лавров
Фото: RUSSIAN FOREIGN MINISTRY / Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах возобновить работу «московского формата» по Афганистану. Об этом глава ведомства заявил индийскому изданию Hindustan Times.

По его словам, данный формат, в котором принимают участие все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать содействие процессу национального примирения в Афганистане. Лавров подчеркнул, что по мере продвижения мирного процесса в Афганистане планируется возобновление работы этого механизма.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) проведет многосторонние переговоры с правительством Афганистана и представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Переговоры пройдут в Катаре, как и ранее. Считается, что эта встреча может решить дальнейшую судьбу многолетнего формата переговоров по Афганистану в Дохе, хотя пока они не привели к значимым результатам.

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