Лавров рассказал о плане возобновить работу «московского формата» по Афганистану

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах возобновить работу «московского формата» по Афганистану. Об этом глава ведомства заявил индийскому изданию Hindustan Times.

По его словам, данный формат, в котором принимают участие все ключевые страны региона, соседи Афганистана и США, позволяет координировать содействие процессу национального примирения в Афганистане. Лавров подчеркнул, что по мере продвижения мирного процесса в Афганистане планируется возобновление работы этого механизма.

Ранее сообщалось, что Организация объединенных наций (ООН) проведет многосторонние переговоры с правительством Афганистана и представителями движения «Талибан» (запрещено в России). Переговоры пройдут в Катаре, как и ранее. Считается, что эта встреча может решить дальнейшую судьбу многолетнего формата переговоров по Афганистану в Дохе, хотя пока они не привели к значимым результатам.