Байден выведет все войска США из Афганистана

Президент США Джозеф Байден собирается вывести все войска США из Афганистана к 11 сентября 2021 года — срок передвинули, чтобы предотвратить войну с «Талибаном» (организация, запрещенная в РФ). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на близкие к вопросу источники.

«Если мы нарушим крайний срок 1 мая, о котором договорилась предыдущая администрация без ясного плана выхода, мы вернемся к войне с "Талибаном", а это не является национальным интересом, как считает Байден», — приводит издание слова одного из своих собеседников.

Сообщается, что об этом решении Байден объявит в среду, 14 апреля. По данным источников, США продолжат участвовать в мирном урегулировании ситуации в Афганистане и оказывать гуманитарную помощь правительству и силовикам.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа собиралась вывести всех военных из Афганистана 1 мая 2021 года. Американская армия уже в 2020-м сократила вдвое свое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.