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США решили убрать часть ракетных комплексов с Ближнего Востока

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Фото: Osman Orsal / Reuters

США решили убрать часть ракетных комплексов с Ближнего Востока: администрация президента Джо Байдена приказала Пентагону сократить численность военных в Персидском заливе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники.

Отмечается, что в регионе уже передислоцированы три батареи зенитного ракетного комплекса «Патриот». Один из них находился на авиабазе Prince Sultan в Саудовской Аравии. Помимо этого, Штаты выведут авианосцы и системы слежения, чтобы «ответить военным нуждам в других уголках планеты». Возможно, Пентагон сократит и другую технику, утверждают источники газеты.

The Wall Street Journal отмечает, что вслед за передислокацией техники может последовать вывод американских войск. По последним данным, в регионе находится около 50 тысяч военных.

США также планируют полностью вывести свои войска с территории Афганистана к маю 2021 года. По словам экс-госсекретаря Майкла Помпео, американская армия уже в 2020-м сократила вполовину свое военное присутствие в стране. США ввели войска в Афганистан после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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