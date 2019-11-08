В Сирии нашли американские ракеты террористов

Сирийские военные обнаружили американские ракеты и токсичные вещества, оставленные отступившими террористами на своих позициях. Об этом сообщило сирийское агентство SANA.

Оружие нашли в провинциях Дамаск, Дераа и Хама. Было обнаружено большое количество снарядов, гранат и мин, разные виды оружия, две американские противотанковые управляемые ракеты TOW, снаряды для российской системы залпового огня «Град» и токсичные вещества.

Боеприпасы изъяла Сирийская арабская армия (САА) после наступления на позиции террористов. Источники SANA, близкие к САА, заявили, что операция прошла успешно, а обнаружить оружие помогли местные жители.

7 ноября Москва и Дамаск призвали мировое сообщество оказать давление на США, чтобы те полностью вывели войска с территории Арабской Республики. Стороны подчеркнули, что американское присутствие незаконно и препятствует восстановлению контроля сирийского правительства над страной.

Сирийская армия неоднократно обнаруживала американское оружие на позициях террористов на юге страны. Например, в марте боевики оставили не менее двух тысяч коробок с боеприпасами, американские и израильские ракеты и пулеметы Калашникова.

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