США рассказали о судьбе сирийской нефти

Нефть в подконтрольных американским военным районах на востоке Сирии добывается местными властями и идет на благо местных общин. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает РИА Новости.

Представитель американского внешнеполитического ведомства отметил, что у Госдепа нет указаний от Белого дома по участию компаний США в содействии нефтедобычи на территориях, где власть принадлежит «Демократическим силам Сирии» (ДСС).

Около 90 процентов сирийской нефтедобычи сосредоточено на восточном берегу реки Евфрат. Ранее эта территория контролировалась «Исламским государством» (ИГ, организация запрещена в России), и доходы от нефти были основным источником пополнения бюджета террористов.

2 ноября американский президент Дональд Трамп заявил, что США сохранят контроль над нефтью в Сирии. Как уточнил американский генерал Марк Милли, военные будут патрулировать нефтяные поля компании Conoco в провинции Дейр-эз-Зор.

26 октября в Минобороны России обвинили США в контрабанде сирийской нефти. В российском военном ведомстве рассказали, что бензовозы с сырьем охраняются американскими военными и сотрудниками ЧВК США.

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