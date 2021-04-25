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США начали выводить войска из Афганистана

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Американские войска в Афганистане
Американские войска в Афганистане
Фото: Reuters

США и НАТО начали выводить войска из некоторых баз в Афганистане. Об этом в воскресенье, 25 апреля, заявил командующий войсками Соединенных Штатов и Североатлантического альянса генерал Скотт Миллер, передает РИА Новости.

«Мы начали осуществлять вывод с ряда баз», — сказал он.

Миллер пояснил, что военные «передадут все свои базы силам Афганистана».

14 апреля президент США Джо Байден анонсировал, что вывод войск начнется к 1 мая, а завершится до 11 сентября. «Пришло время завершить самую долгую войну в нашей истории, и настало время американским войскам вернуться домой», — сказал он.

Позже Пентагон сообщил, что направил бомбардировщики для защиты войск преддверии их вывода а также оставил близ Афганистана авианосец.

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