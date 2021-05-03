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Блинкен призвал США готовиться к любому развитию событий в Афганистане

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Энтони Блинкен
Энтони Блинкен
Фото: LEAH MILLIS / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал США готовиться к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских войск. Об этом он рассказал в интервью телеканалу CBS.

«Мы должны быть готовы к любому сценарию, и их очень много. И мы смотрим на это очень ясным взглядом», — заявил он, допустив, что одним из таких сценариев будет приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (запрещено в России).

Блинкен напомнил, что США находились в Афганистане в течение 20 лет, и иногда забывают, почему отправились туда. «Это было ради того, чтобы принять меры в отношении людей, напавших на нас 11 сентября [2001 года]. И мы сделали это», — сказал он. При этом вывод американских войск не означает, что США покинули Афганистан, подчеркнул госсекретарь.

14 апреля президент США Джо Байден заявил, что США выведут свои войска из Афганистана с 1 мая и до 11 сентября. Фактически процесс начался еще 25 апреля.

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