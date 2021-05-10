США задумались о переброске войск из Афганистана ближе к границе России

Руководство США, приступившее к выводу войск из Афганистана, задумалось о размещении американских войск в других странах. Так, рассматривается возможность переброски сил в страны Центральной Азии, в частности — Узбекистан и Таджикистан, граничащим с Афганистаном. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что США необходимы базы для размещения военнослужащих и боевой техники. Это нужно для поддержки правительства Афганистана и сдерживания деятельности организации «Талибан» (запрещена в России). При этом собеседники газеты подчеркнули, что переброску американских войск в страны Центральной Азии осложняет «большое военное присутствие» России в регионе и растущее влияние Китая.

Собеседники издания подчеркивают, что американское руководство пока не обращалось с официальными запросами о создании военных баз на территории названных государств. Пока что Минобороны США взвешивает все за и против. В принятии решения также принимают участие Госдепартамент и Белый дом.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Так, Германия попросила задержать отвод войск до 18 июля, США сообщили, что этот процесс может быть отложен на две недели или больше по запросу союзников. Еще одной причиной стало то, что Турция также сообщила о выводе своих военных вслед за Вашингтоном. Ее силы обеспечивали безопасность в аэропорту Кабула в течение многих лет. Это может побудить западные страны сократить дипломатический контингент в Афганистане