Европейские союзники попросили США задержать вывод войск из Афганистана

Европейские союзники попросили у США отсрочить вывод войск из Афганистана, чтобы у них появилось время выйти из страны. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

Отмечается, что Вашингтон обещал оказать поддержку своим партнерам по коалиции, пока он выводит войска. Однако некоторые государства заявили, что не успеют покинуть ближневосточную республику до установленного срока и попросили оставить американских военных после 4 июля.

Газета сообщает, что Германия попросила задержать отвод войск до 18 июля, США сообщили, что этот процесс может быть отложен на две недели или больше по запросу союзников.

Еще одной причиной стало то, что Турция также сообщила о выводе своих военных вслед за Вашингтоном. Ее силы обеспечивали безопасность в аэропорту Кабула в течение многих лет. Это может побудить западные страны сократить дипломатический контингент в Афганистане, передает WSJ.

Ранее председатель Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли оценил сроки вывода американских войск из Афганистана. По его словам, командование ВС уверено, что сможет вывести войска из Афганистана, как и запланировано, к сентябрю. Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле.