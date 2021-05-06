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В России заявили о проигранной США 20-летней войне в Афганистане

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: пресс-служба Совфеда России / РИА Новости

В России заявили о проигранной США 20-летней войне в Афганистане. Такое мнение выразил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал заявление Пентагона о том, что вывод войск идет по плану.

«США проиграли 20-летнюю войну в Афганистане. По плану они капитулируют перед талибами или нет, уже не имеет никакого значения», — написал сенатор.

Ранее стало известно, что США и радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) обсуждают возможность завершения вывода американских войск из Афганистана к середине лета, а не к середине сентября, как это планировалось ранее.

Официальный вывод войск США и НАТО из Афганистана начался с 1 мая и продлится до 11 сентября, хотя фактически войска начали выводить еще в апреле. Президент США Джо Байден объяснил это решение своей убежденностью в том, военные силы США и европейских стран не могут ни создать, ни поддерживать устойчивое афганское правительство.

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