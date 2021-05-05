Пушков назвал украинского депутата «клоуном из Рады» и высмеял его идею

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал украинского депутата Алексея Гончаренко «клоуном из Рады» и высмеял его за идею присвоения Украине статуса главного союзника США за пределами НАТО. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

«Украина у этих безнадежных провинциалов —"восточная граница Запада". Как же... Но они рвутся туда со своей несуществующей "великой историей", плохим или вовсе отсутствующим образованием и агрессивным национализмом, моментально превращающимся в униженное заискивание перед любым западным политиком», — заявил Пушков.

По его словам, Гончаренко нельзя воспринимать серьезно, потому что «его даже в ПАСЕ (Парламентской ассамблее Совета Европы — прим. «Ленты.ру») выгнали из зала, еще и пишет крайне неграмотно и бездарно». Этими словами сенатор вспомнил случай, когда депутат Верховной Рады поднял украинский флаг во время заседания ПАСЕ. За это председатель ассамблеи Хендрик Дамс сделал ему замечание. После того, как политик его проигнорировал, его лишили права голоса сроком на три месяца.

Ранее Алексей Гончаренко сообщил на своей странице в Facebook, что Атлантический совет выпустил его колонку, где он объясняет, почему Украине нужно получить статус главного советника США за пределами НАТО. По его словам, подобный шаг позволит укрепить отношения с Америкой «по мере углубления военного сотрудничества между двумя странами».