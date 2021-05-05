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Пушков объяснил внешнюю политику Украины

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал ультиматум, который выдвинул бывший президент Украины Леонид Кравчук относительно минских соглашений. По мнению сенатора, внешняя политика Киева напрямую зависим от США. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Украине за 30 лет существования не удалось преодолеть отсутствие исторической государственности. «Отсюда — нынешняя однозначная зависимость от Запада и, прежде всего, от США как единственно возможная форма существования современной Украины», — объяснил сенатор.

Член Совфеда также добавил, что в стране нет самостоятельной полноценной элиты. По мнению Пушкова, Киев ищет себе покровителей: в разное время ими были Россия, Швеция, Польша, Австрия, Венгрия и Германия.

3 мая глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук выдвинул ультиматум по региону. Он предложил отказаться от «минского формата» переговоров, если его не удастся «реанимировать». Кроме того, политик заявил, что окончательно принять позицию по «минскому формату» можно будет только после встречи президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, а также встречи Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским.

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