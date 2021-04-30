Кравчук заявил об отставании Украины от Польши на 50 лет

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что республика по своему социальному и экономическому развитию отстает от Польши примерно на 50 лет. Об этом пишет УНИАН.

По словам экс-президента, одна из причин такого положения вещей — отсутствие единых взглядов на национальную стратегию среди украинцев и конфликты на почве исторических разногласий. «Мы вынуждены примириться. Ведь если мы не примиримся, то строить страну мы будем с большим отставанием», — пояснил Кравчук.

Он также подчеркнул, что историческое прошлое не должно становиться причиной для разногласий сейчас, несмотря на все региональные различия жителей страны.

Ранее Кравчук во время разговора с жителями самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявил, что Киев не станет наказывать их после завершения конфликта в регионе. Он в очередной раз возложил вину за разжигание конфликта на Россию, но подчеркнул, что рано или поздно стороны смогут договориться о мире.