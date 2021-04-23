Кравчук назвал условия расторжения дипломатических отношений с Россией

Первый президент Украины и глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук назвал отказ России от переговоров в минском и нормандском форматах условием для расторжения с ней всех дипломатических отношений. Его заявление публикует УНИАН.

По его словам, сегодня этот вопрос не является первоочередной проблемой, так как в переговорах задействованы не только Украина и Россия, но и представители других стран. При этом он подчеркнул, что инициатива о прекращении диалога должна исходить именно со стороны Москвы. «Вот тогда немедленно встает вопрос о необходимости разрыва дипломатических отношений. Немедленно, на второй день», — сказал Кравчук.

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Он добавил, что в настоящее время отношения между странами необходимо сохранять для поиска возможных путей возвращения Крыма и Донбасса под контроль Украины. «То есть делать то, что должно делать государство — восстановить суверенитет, неприкосновенность украинской территории, восстановить Украину 1991 года», — сказал Кравчук.

Ранее Кравчук заявил, что отказывается ездить на переговоры в Минск, так как президент Белоруссии Александр Лукашенко превратился в «российского вассала». При этом он подчеркнул, что кроме него от встреч в белорусской столице может отказаться и вся украинская делегация.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.