Лукашенко раскритиковал желание Украины прекратить встречи по Донбассу в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал желание властей Украины перенести из Минска переговорную площадку по Донбассу. Свое заявление глава государства сделал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, пишет БЕЛТА.

Он назвал инициативу Киева «несусветной глупостью», но при этом отметил, что не станет препятствовать задумке Киева. «Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну», — добавил Лукашенко.

По его словам, изначально с просьбой организовать площадку для переговоров по Донбассу к нему обратились бывший президент Украины Петр Порошенко и Владимир Путин — инициатива была совместной. «Обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек», — отметил Лукашенко.

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Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предложил перенести переговоры по Донбассу из Белоруссии в другую страну, так как Минск находится «под каблуком России». «Это должна быть нейтральная страна, демократическая, ни в коем случае это не может быть Белоруссия, поскольку она устами Лукашенко говорит очень некрасивые и даже неприличные вещи по отношению к Украине», — заявил он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.