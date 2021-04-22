Украинцев призвали прекратить беспокоиться из-за войны и «копать огороды»

Вице-премьер Украины и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников призвал жителей страны прекратить беспокоиться и идти «копать огороды», так как войны с Россией не будет. Об этом пишет издание «Никвести».

По его словам, сейчас многие украинцы находятся в состоянии напряжения, переживают, возможна ли полномасштабная война с Россией. Министр попросил их не беспокоиться на этот счет, назвал себя позитивно настроенным человеком и заверил, что в ближайшей перспективе такой конфликт невозможен. «У нас сейчас время не для войны, у нас сейчас, извините, огороды по графику. И нужно заниматься мирной жизнью для каждого, кто живет в Украине», — сказал Резников.

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Он добавил, что, вероятно, такие настроения сейчас преобладают и в России, несмотря на напряженную ситуацию на границах. «Празднуйте Пасху, занимайтесь мирной жизнью», — заключил вице-премьер.

Ранее уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Дейнего указал на отсутствие у Киева решимости начать новое наступление в Донбассе. Он заверил, что Украина лишь нагнетает обстановку, тогда как решимости активизировать боевые действия у нее нет.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.