Луганск указал на отсутствие у Киева решимости для наступления в Донбассе

Уполномоченный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Владислав Дейнего указал на отсутствие решимости у Киева начать новое наступление в Донбассе, сообщает РИА Новости.

По его словам, Украина в реальности не готова к активизации боевых действий, а потому лишь нагнетает обстановку, уверяя, что новое наступление неизбежно. «Когда очень громко кричат о какой-то вещи, то это всего лишь попытка выразить и укрепить свое желание. А вот если реализовать, то это делается тихо и спокойно», — сказал Дейнего.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили к линии разграничения в Донбассе восемь тактических ракетных комплексов «Точка-У». Техника была замечена вблизи городов Рубежное и Лисичанск. Комплексы прибыли из Черниговской области вместе с грузом боекомплекта и машинами обеспечения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ на это в Кремле заявили, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.