Украина заявила об отсутствии планов начать наступление в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил об отсутствии планов начать наступление в Донбассе, передает РИА Новости.

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«Нет, Украина не планирует никакого наступления, никакой военной эскалации или провокаций с нашей стороны для того, чтобы решить конфликт на Донбассе. Мы прикладываем все усилия для дипломатического и мирного разрешения конфликта», — заявил Кулеба журналистам во вторник, 20 апреля.

Ранее Кулеба рассказал, что запрашивал разговор с министром иностранных дел Сергеем Лавровым несколько месяцев назад, но Москва не перезвонила.

В последние недели в Донбассе началось очередное обострение ситуации. Власти Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик обвиняют друг друга в нарушении перемирия, усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

Киев также обвинял РФ в наращивании военного присутствия у границ. В Москве ответили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно. При этом командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.