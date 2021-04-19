Украина предложила Европе ввести новые санкции против России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Европе ввести новые санкции против России. Об этом он написал 19 апреля на своей странице в Twitter.

«На заседании Совета министров иностранных дел ЕС проинформировал коллег об опасном курсе РФ на обострение. Я предложил пошаговый план действий для сдерживания дальнейшей эскалации РФ. Основной элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Персональных уже недостаточно», — заявил Кулеба.

В конце марта обострилась ситуация в Донбассе. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в нарушении перемирия. Украина заявляла о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле утверждают, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.

При этом командующий Объединенных сил сил Украины Сергей Наев сказал, что признаков подготовки России к войне нет.