Глава МИД Украины назвал «красную линию» для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «красную линию» для России, передает УНИАН.

«Красная линия Украины — это государственная граница. Если Россия переходит красную линию, если она пересечет границу, то должны быть последствия», — сказал глава МИД на пресс-конференции с коллегами из Прибалтики, которая прошла онлайн.

По словам Кулебы, предотвратить эскалацию помогут дипломатические средства.

Ранее украинский министр пригрозил России «болезненными последствиями» в случае «военных авантюр» в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев и самопровозглашенные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле отметили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.