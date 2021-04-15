Украина пригрозила России «болезненными последствиями» в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России «болезненными последствиями» в случае осуществления ей военных авантюр в Донбассе, пишет «Интерфакс-Украина».

По его словам, Киеву сейчас оказывают поддержку страны Евросоюза и НАТО, однако одних лишь слов с их стороны недостаточно. Глава МИД также подчеркнул, что сегодня многие страны, а не только Украина, становятся «объектом токсической российской пропаганды». «Мои гости сегодня поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и российской дезинформации, которая наблюдается в последнее время не только на российских ток-шоу, но и в заявлениях российских чиновников», — сказал Кулеба.

Он отметил, что эти люди постоянно запугивают Украину и ставят под сомнение ее государственность. «Первое: не дождетесь. Второе: мы не боимся», — добавил министр и подчеркнул, что у страны достаточно союзников, чтобы защитить суверенитет.

Ранее Кулеба призвал западные страны усилить санкции против России за попытки «разрушить украинскую демократию» и заявил, что Украина никогда не станет частью «русского мира». Он также предупредил НАТО, что, несмотря на затратность санкций, их издержки окажутся менее значительными, чем в случае возобновления боевых действий в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.