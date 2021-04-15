ЛНР обвинила Украину в минировании позиций в Донбассе

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) обвинила Вооруженные силы Украины (ВСУ) в минирований своих позиций вблизи линии разграничения в Донбассе. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ополчения, силовики причастны к установке более 300 противотанковых мин у автотрассы в районе города Золотое, а также около шести у населенного пункта Попасная. Представители милиции подчеркнули, что этот факт «напрямую угрожает жизни и здоровью мирных граждан, а также препятствуют работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ».

Ранее 15 апреля представители самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) в Донбассе сообщили о гибели мирного жителя от обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По предварительной информации, это мужчина 1962 года рождения.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения.

На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.