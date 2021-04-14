В Раде оценили вероятность вооруженного конфликта с Россией

В Верховной раде оценили вероятность вооруженного конфликта с Россией. Об этом заявил глава фракции партии «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия на телеканале «Украина 24», передает РИА Новости.

По его словам, вероятность подобного сценария «близка к нулю». Арахамия рассказал, что концентрация российских войск у границы Украины является лишь «демонстрацией силы», которая, в первую очередь, предназначена не для Киева. Он подчеркнул, что таким образом российский лидер Владимир Путин показывает, что он «серьезный игрок в Восточной Европе, в Сирии и выводит на диалог президента США о геополитике».

Украинский депутат также добавил, что сильных провокаций на фронте в данный момент не наблюдается. При этом он отметил, что есть регулярные нарушения режима прекращения огня. Тем не менее украинская армия приведена в полную боевую готовность, так как ее задача защищать государственные границы, резюмировал Арахамия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва призывает ОБСЕ добиться от Украины мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.