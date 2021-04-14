Украина взяла под усиленную охрану стратегические объекты на границе с Крымом

В Херсонской области Служба безопасности Украины (СБУ) проводит масштабные антитеррористические учения, сообщает портал Liga.net.

Во время тренировочных мероприятий особое внимание уделяется морской прибрежной зоне и границе с Крымом. В учениях принимают участие подразделения СБУ, Вооруженных сил, Государственной пограничной службы, Национальной полиции и Государственной службы специального транспорта.

Материалы по теме «Должны быть нормальные, человеческие отношения» Главный переговорщик Украины по Донбассу — о прекращении конфликта, отношениях с Россией и Крыме Накрывает войной Перестрелки, ракетные удары и гибель детей: конфликт в Донбассе разгорается с новой силой

Мероприятия проводятся в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе отработки тренировочных заданий под усиленным контролем и охраной находятся стратегически важные объекты критической инфраструктуры области. Прежде всего это касается морских портов, объектов энергоснабжения, аэропорта, мостов и газодобывающих башен.

Проводятся совместные режимно-ограничительные мероприятия в морских прибрежных населенных пунктах региона.

Ранее 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины полковник Кирилл Буданов заявил, что анализ среды безопасности на границах страны свидетельствует о нарастании уровня угрозы применения военной силы со стороны России.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.