Украина пригрозила России большими проблемами за любой безрассудный шаг

Любой безрассудный шаг России или новый виток насилия с ее стороны будет дорого для нее стоить. О том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил российской стороне большими проблемами, сообщает «Интерфакс-Украина».

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«Собравшись сегодня, мы пытаемся предотвратить ошибку, сделанную в 2014 году, когда Россия была готова действовать быстро и преследовать свои военные цели в Крыму и в Донбассе, пока наши западные партнеры раздумывали над своей реакцией на то, что происходило на месте», — сказал он и предостерег генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга от повторения событий семилетней давности.

Кулеба добавил, что на этот раз, «как только Россия сделает безрассудный шаг или начнет виток насилия, это будет дорого стоить во всех смыслах».

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку страны и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Министерство обороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.