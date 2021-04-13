Украина начнет переговоры о военной поддержке НАТО в случае войны в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас необходимо говорить о практической поддержке, которую могут оказать международные партнеры в случае возобновления полномасштабных военных действий на востоке страны. Об этом сообщают «Новости Донбасса».

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Он отметил, что в нынешней ситуации усилия партнеров «направлены на то, чтобы довести до Российской Федерации неблагоразумие ее дальнейшей вооруженной эскалации против Украины».

Кулеба при этом считает, что Украина должна вести переговоры о военной поддержке, которую в случае эскалации могут оказать страны-члены НАТО. Он добавил, что его будущая рабочая поездка в Брюссель коснется вопросов укрепления обороноспособности Украины и взаимодействия со странами-членами НАТО, в том числе между разведывательными органами.

12 апреля Украины Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена нарастить военную поддержку стране и способствовать ее скорейшему вступлению в НАТО.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. На этом фоне Минобороны Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия неподалеку от границ государства. В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска находятся в тех районах страны, где это целесообразно.