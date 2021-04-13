Украинский военный погиб в Донбассе

Один украинский военнослужащий погиб и еще двое получили ранения в Донбассе. Об этом во вторник, 13 апреля, сообщили в штабе Операции Объединенных сил (ООС), передает портал «Гордон».
С начала суток противник трижды нарушил режим прекращения огня, утверждают в Киеве. В районе Майорска один из беспилотников сбросил гранаты, в результате военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью.
В свою очередь власти непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинские войска в минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня.
Под огнем, в частности, оказались окрестности села Веселое и поселка Сигнальное под Донецком. Противник применял минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Информации о жертвах нет, передает «Донецкое агентство новостей».
Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев и самопровозглашенные ДНР и Луганская народная республика обвинили друг друга в учащении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии разграничения.