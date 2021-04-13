В горсовет Славянска принесли флаг России в годовщину присоединения к ДНР

Украинский активист принес российский флаг на заседание горсовета Славянска в годовщину присоединения города к самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «24 канал».

Василий Хоменко зашел в сессионный зал во время пленарного заседания. Он завернул российский флаг в украинский, а затем установил их на пол. Некоторые депутаты встретили аплодисментами флаг России.

Мэр города, представитель «Оппозиционного блока» немедленно попросил вызвать полицию. Через минуту в зал вошел полицейский, который унес триколор. Конфликтов не было.

Хоменко — участник боевых действий и проукраинский активист, отмечает издание. Объяснить свой поступок ему не дал мэр.

12 апреля 2014 года, в разгар боев за Донбасс, силы ДНР установили контроль над Славянском. В ночь на 5 июля город вернулся под власть Киева.