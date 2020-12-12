Зеленский наградил оправданного по делу об убийстве журналиста украинца

Владимир Зеленский вручил орден «За мужество» III степени украинскому военному Виталию Маркиву, которого в Италии оправдали за убийство итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе. Об этом сообщает офис президента Украины.

Отмечается, что старший сержант Национальной гвардии Маркив награжден за «выдающиеся личные достижения в государственной и общественной деятельности, образцовое выполнение служебного и гражданского долга, высокий профессионализм и весомый вклад в защиту прав и свобод граждан и интересов Украины на международном уровне».

В начале ноября апелляционный суд Милана полностью оправдал Маркива, ранее осужденного на 24 года. Аргументом стало то, что на месте убийства журналиста не было проведено должное следствие. Кроме того, адвокаты осужденного отметили, что Италия не имеет юридического права судить Украину за военные преступления, потому что рассматриваемое дело не имеет признаков преступления против человечества и оно не совершено на территории Италии.

Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. У него есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс. По данным следствия, Маркив командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел. Главным свидетелем по этому делу стал французский коллега Роккелли, которому удалось выжить.

31-летний итальянец Андреа Роккелли был известен фоторепортажами с мест военных действий. В своих работах он пытался отразить страдания мирного населения. В мае 2014 года он и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском.