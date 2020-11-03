Зеленский оценил отмену приговора осужденному за убийство журналиста украинцу

Президент Украины Владимир Зеленский оценил отмену приговора украинцу Виталию Маркиву, которого ранее обвинили в убийстве итальянского репортера Андреа Роккелли в Донбассе в 2014 году. Об этом он написал в своем Twitter.

Украинский глава отметил, что приветствует решение итальянского суда, который оправдал Маркива. «Его освобождение — это победа справедливости! (...) Спасибо всей команде, которая работала ради этой победы!» — заявил он.

Ранее апелляционный суд Милана полностью оправдал Виталия Маркива. Аргументом стало то, что на месте убийства журналиста не было проведено должное следствие. Кроме того, адвокаты осужденного отметили, что Италия не имеет юридического права судить Украину за военные преступления, потому что рассматриваемое дело не имеет признаков преступления против человечества и оно не совершено на территории Италии.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. У него есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс. По данным следствия, Маркив командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел. Главным свидетелем по этому делу стал французский коллега Роккелли, которому удалось выжить.

В 2019 году итальянский суд приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Тогда посол Украины в Италии Евгений Перелыгин назвал судебный процесс «операцией российских спецслужб».

31-летний итальянец Андреа Роккелли был известен фоторепортажами с мест военных действий. В своих работах он пытался отразить страдания мирного населения. В мае 2014 года он и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском.