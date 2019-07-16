Киев раскритиковал итальянский суд за осужденного украинца

Украина посоветовала Италии провести беспристрастное расследование по делу об убийстве в Донбассе итальянского военного репортера Андреа Рокелли, в котором обвиняют украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом во время встречи с итальянским послом на Украине сказал исполняющий обязанности главы МИД Украины Егор Божко, передает «Европейская правда».

Встреча двух дипломатов прошла во вторник, 16 июля в здании министерства иностранных дел. Во время встречи Божко уведомил итальянского посла, что МИД страны полностью поддерживает позицию МВД Украины и считает приговор украинскому солдату несправедливым. По его словам, дело Маркива находится на личном контроле у президента Украины Владимира Зеленского.

Божко выразил надежду, что во время апелляционного разбирательства «итальянская сторона сосредоточится на всестороннем и непредвзятом расследовании обстоятельств гибели Рокелли». Он отметил, что Украина готова помогать Италии в расследовании, чтобы доказать «безосновательности обвинений» против Маркива.

Итальянский посол в ходе беседы отметил, что он не может комментировать это дело, потому что суд в Италии является независимым.

Материалы по теме Война и мир Андрея Стенина Горячие точки глазами погибшего военного фотокорреспондента

31-летний итальянец Андреа Рокелли был известен фоторепортажами с мест военных действий. В своих работах он пытался отразить страдания мирного населения. В мае 2014 года он и сопровождавший его российский правозащитник Андрей Миронов погибли в результате минометного обстрела под Славянском.

Старшего сержанта Маркива — заместителя командира взвода первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени Кульчицкого — задержали 30 июня 2017 года в Италии. У него есть гражданство и Италии, и Украины. Он отправился в Киев в 2013 году для участия в протестных акциях на Майдане, а позже вступил в добровольческий батальон Национальной гвардии и уехал воевать в Донбасс. По данным следствия, Маркива командовал украинскими военными, с позиций которых велся минометный обстрел. Главным свидетелем по этому делу стал французский коллега Рокелли, которому удалось выжить.

Суд итальянского города Павия, где родился погибший Рокелли, 12 июля вынес приговор по этому делу, приговорив Маркива к 24 годам лишения свободы. На Украине это решение вызвало возмущение: первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что за этим решением стоит Россия, а один из лидеров украинских националистов Дмитрий Ярош предложил «упаковать десяток» итальянцев за осужденного украинца.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!