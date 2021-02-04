На Украине допустили возобновление конфликта в Донбассе

Политолог Михаил Погребинский в интервью «Ленте.ру» оценил вероятность возобновления вооруженного конфликта в Донбассе.

Он допустил, что новый президент США Джо Байден может начать подталкивать Украину к возобновлению активных боевых действий, хотя американцам выгоден статус-кво. Тем не менее, считает политолог, нельзя исключать провокации.

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Погребинский при этом считает, что США не вступятся за Киев в случае участия в конфликте России на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

«Насколько я понимаю Байдена, он осознает, что серьезная провокация может привести к масштабному ответу со стороны России (...) И тогда часть украинского общества скажет, мол, мы полностью легли под вас, а вы нас не спасли, и мы полностью потеряли Донецкую и Луганскую области, включая Славянск, Мариуполь и Лисичанск, которые в таком случае могут перейти под контроль россиян», — сказал Погребинский.

По его мнению, в таком случае США могут потерять часть контроля над Украиной.

Ранее 4 февраля глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что США могут эффективно воздействовать на Россию и новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности Украины.

3 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале проверки боеготовности подразделений вооруженных сил, дислоцированных на подконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.