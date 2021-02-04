Украина объяснила позицию по включению США в переговоры по Донбассу

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» объяснил позицию Киева по присоединению США к переговорам в «нормандском формате». Трансляция эфира доступна на YouTube.

По его словам, Вашингтон может эффективно воздействовать на Москву, а новая американская администрация уже делает решительные заявления в поддержку целостности страны. «Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации», — пояснил Кравчук.

При этом он отметил, что Россия никогда не согласится на включение Соединенных Штатов в переговоры по Донбассу, однако украинские власти не намерены считаться с Кремлем в этом вопросе.

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Ранее о необходимости вовлечения Вашингтона в «нормандский формат» высказался министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он заявил, что помощь США в переговорах будет полезной и эффективной, однако не увидел возможности быстро изменить состав участников дипломатической площадки.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.