Офис Зеленского назвал дату новой встречи советников «нормандского формата»

Новая встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 22 января. Такую дату назвал офис президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Пресс-служба уточнила, что прошедшая 12 января в Берлине встреча имела «непростой, но конструктивный характер». Участники переговоров «коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных», а также «отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе». На данный момент в работе встречи объявлен перерыв.

С российской стороны в переговорах принимал участие замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он оценил их фразой «похвастаться нечем». По его словам, в Берлине состоялся «обмен мнениями по всем принципиальным вопросам» в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году, однако окончательных решений ни по одному из пунктов переговоров достичь не удалось. Он добавил, что советники договорились встретиться еще раз в течение двух недель для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.