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Офис Зеленского назвал дату новой встречи советников «нормандского формата»

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Фото: РИА Новости

Новая встреча советников лидеров стран «нормандского формата» состоится 22 января. Такую дату назвал офис президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

Пресс-служба уточнила, что прошедшая 12 января в Берлине встреча имела «непростой, но конструктивный характер». Участники переговоров «коснулись всех вопросов повестки дня — от безопасности до гуманитарных», а также «отметили важность соблюдения режима прекращения огня в Донбассе». На данный момент в работе встречи объявлен перерыв.

С российской стороны в переговорах принимал участие замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак. Он оценил их фразой «похвастаться нечем». По его словам, в Берлине состоялся «обмен мнениями по всем принципиальным вопросам» в реализации Минских соглашений и итогов парижского саммита в 2019 году, однако окончательных решений ни по одному из пунктов переговоров достичь не удалось. Он добавил, что советники договорились встретиться еще раз в течение двух недель для обсуждения вопросов урегулирования конфликта на востоке Украины.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

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