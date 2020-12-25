Зеленский назвал условие своего звонка Путину

Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором позвонит российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом сообщает Obozrevatel.

По словам Зеленского, сейчас у них с Путиным «нет предмета для разговора». «Если продолжится задержка со встречей советников [лидеров стран "нормандской четверки"], то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться», — добавил он.

Зеленский отметил, что хотел бы вести переговоры напрямую с Путиным, поскольку есть вопросы, которые не обсуждаются в рамках «нормандского формата». «Ни вопрос заложников в России или Крыму, ни вопрос Крыма. Этот формат сугубо о Донбассе. Поэтому мы должны говорить с ним глобально тет-а-тет», — объяснил украинский лидер.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил и средств на трех участках линии разграничения.