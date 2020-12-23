В ДНР назвали новую украинскую концепцию развития Донбасса игрой на публику

Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Олег Онопко назвал принятую правительством Украины концепцию экономического развития Донбасса «игрой на публику» и предрек крах ее реализации из-за коррупции. Об этом пишет РИА Новости.

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По его словам, документ не сможет способствовать восстановлению региона и обернется лишь «разворованным бюджетом» и потерей инвестиций. Он подчеркнул, что Украина сейчас не в силах развивать Донбасс и даже замедлить стагнацию своей экономики.

«Мы не видели со стороны украинских властей ничего, кроме экономической и гуманитарной блокад, обстрелов, разрушения наших домов, школ, больниц», — сказал Онопко. Политик предположил, что принятие концепции является лишь самопиаром официального Киева. Сам документ он назвал набором пустых и громких обещаний.

В декабре правительство Украины одобрило концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года. Она предусматривает масштабное привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства в регионе. Власти планируют начать ее реализацию с подконтрольных территорий, а затем распространить на весь регион.

Ранее МИД Украины прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об увеличении поддержки Донбассу со стороны Москвы. Дипломаты считают, что Россия сможет помочь региону, если выведет оттуда «свои войска и наемников» и прекратит отправлять республикам гуманитарную помощь.