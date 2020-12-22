Украина отреагировала на слова Путина о помощи Донбассу

МИД Украины отреагировал на слова президента России Владимира Путина об увеличении поддержки самопровозглашенным республикам Донбасса, сообщает Replyua.net.

«Россия на самом деле может помочь Донбассу, если прекратит грубо нарушать нормы международного права — прекратит агрессию против Украины, выведет свои войска и наемников с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях», — заявили в МИД.

Дипломаты назвали грубым нарушением украинских законов «предоставление так называемой помощи и поставки "гуманитарных" или любых других грузов» на неподконтрольные Киеву территории.

Путин на пресс-конференции 17 декабря заявил, что Россия будет наращивать поддержку республик Донбасса. «Это касается поддержания производства, решения социальных вопросов, вопросов инфраструктурного характера. Будем спокойно двигаться по этому направлению», — заверил он.

Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость в 2014 году после смены власти на Украине в результате массовых антиправительственных выступлений. Киев пытался вернуть мятежные регионы силой. Украина обвиняет Россию в оккупации Донбасса. Кремль отвергает претензии.